Mezzo titolo al monastir 

Verde Isola 0

Monastir 2

Verde Isola (4-4-2) : A. Aste, Boi (20’ pt Feola, 21’ st Cuccu), Cimmino, Cobas, Cordero, Filippi, Foddi, Leone (26’ st’ Cappai), Marroquin, Mura (40’ st Antetomaso), Todde. In panchina G. Aste, Mei, Mouzai, Parodo, Rosso. Allenatore Lazzaro.

Monastir Kosmoto (4-3-3): Galasso, Pinna, Porcu, Saias, Arzu, Piras (4’ st Arangino), Riep, Frau, Ragatzu (25’ st Caboni), D’Agostino, Masia. In panchina Angioni, Poddesu, Bellu, Mudu, Pulcrano, Murgia, Firinu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel pt 10’ D’Agostino, nel st 47’ Riep.

Note : espulso Cuccu, ammoniti Cordero, Piras, Arzu, Cobas. Angoli 5-2 per il Monastir.

Sant’Antioco. Un gol per tempo, il secondo giunto allo scadere quando gli avversari giocavano con un uomo in più, consente al Monastir di superare a domicilio la Verde Isola, la cui posizione di classifica è da tempo molto deficitaria, e di lasciare il Castiadas, con una gara in più, secondo a -5. Ospiti in vantaggio al 10’ con D’Agostino che porta via la palla a un difensore che cincischiava nell’area piccola: poi diagonale vincente. La gara diventa avvincente, la Verde Isola cerca di vendere carissima la pelle e nella ripresa crea insidie ma a dieci minuti dalla fine arriva l’espulsione di Cuccu, neo entrato, per un intervento su Arangino.

Il Monastir non tarda ad approfittarne: il raddoppio lo sigla Riep al secondo minuto di recupero. Nasce da una grande azione di Masia sulla destra, il suo traversone filtra in area e l’attaccante anticipa un avversario spedendo la sfera sotto la traversa. Poi quattro minuti di recupero ma la Verde Isola, sulla cui panchina da un mese siede Pasquale Lazzaro, non ha più la forza di rimettere in discussione il risultato che il Monastir ha costruito con grande accortezza tattica.

