Mezzo secolo, tanti auguri Provincia 

Una cavalcata non sempre trionfale ma comunque storica. Da immortalare con i suoi picchi entusiasmanti e i suoi tonfi deprimenti. D’altronde raccontare cinquant’anni di una vita è questo: gioie e dolori, lacrime versate per una vittoria e per una sconfitta. La quarta Provincia sarda che ha in Oristano il suo capoluogo compie mezzo secolo e la celebrazione non è ovviamente paragonabile alla festa che portò migliaia di oristanesi a invadere le piazze. Quella è stata la felicità di un popolo, domani si celebra l’anniversario di un traguardo storico e come tale lo sguardo è rivolto al passato e la mente si proietta verso il futuro.

L’iniziativa

Il mezzo secolo di Provincia, che segnò il riscatto degli oristanesi dopo decenni di battaglie, non poteva non essere celebrato da L’Unione Sarda che domani in edicola offre un inserto di otto pagine. Ricordi, aneddoti, curiosità e la ricostruzione della vita amministrativa di un Ente che ormai da dieci anni vive nel limbo. Otto pagine nelle quali si raccontano le lotte iniziate fin dai primi anni Cinquanta con sindaci che si dimettevano e sindacati che scendevano in piazza. Ma anche battaglie interne ai Palazzi che alla fine i “padri” di questa Provincia, come Pietro Riccio o Lucio Abis, vinsero. Tutto questo raccontano le cronache di allora de L’Unione Sarda e questo viene raccontato domani nell’inserto del giornale.Come la giornata del 2 luglio 1974, che si dovrebbe quanto meno illustrare nelle aule delle scuole provinciali. L’attesa dalla mattina e fino alle 17 quando finalmente arriva al palazzo degli Scolopi la telefonata giusta: «Ce l’abbiamo fatta».

Mezzo secolo

Nell’inserto in edicola domani il racconto, decennio per decennio, sino alla nomina del commissario straordinario che decreta ufficialmente la fine “politica” di un Ente che nel corso dell’ultimo periodo era diventato più un “poltronificio” che un’istituzione al servizio dei cittadini.

«Tanti auguri»

«Nel richiamare l’identità storica e i forti valori che portarono all’istituzione della Provincia, porgiamo i migliori auguri a tutti per il futuro dell’Ente», commenta la sindaca di Seneghe, Albina Mereu. «Sono onorata di festeggiare questa ricorrenza ricoprendo il ruolo di sindaca di Abbasanta – sottolinea Patrizia Carta – E sono contenta che L’Unione Sarda abbia realizzato un inserto perché questa è per moltissimi l’occasione di conoscere la storia di questa Provincia».

«Un arricchimento»

«La Sardegna si arricchisce della quarta Provincia, un evento quasi naturale considerata l’importanza storica e geografica di questo territorio. Ripercorrere questi 50 anni ci dà modo di ricordare che la Regione non può permettersi di perdere questa fondamentale istituzione», annuncia il sindaco di Ghilarza, Stefano Licheri. «Ringrazio L’Unione Sarda per aver realizzato questo importante inserto per celebrare il 50esimo della Provincia e da sindaco di Villaurbana, luogo di origine del senatore Lucio Abis, uno dei padri fondatori, non posso che esprimere soddisfazione», commenta Paolo Pireddu, primo cittadino di Villaurbana.

I commenti

«Mezzo secolo è un breve lasso di tempo se paragonato alla storia di un popolo che ha un lungo passato glorioso. Ci sono stati significativi progressi, tante le sfide vinte e tante quelle che ci attendono. Rivolgo un auguro sincero alle nostre popolazioni per un futuro prospero» sottolinea il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna. «Politici illuminati immaginarono un territorio disciplinato come quello della Provincia di Oristano – afferma l’assessore comunale alla Cultura, Luca Faedda – Oggi celebriamo questo anniversario con l’auspicio che questi 50 anni siano un punto di ripartenza per un territorio che ha bisogno di istituzioni». Soddisfazione anche nelle parole della sindaca di Arborea Manuela Pintus che sottolinea «l’importante ruolo dell’Ente e il rapporto stretto con Arborea che nel corso del tempo ha dato diversi amministratori alla Provincia, tra cui il presidente Ezio Collu». Le fa eco il primo cittadino di Terralba Sandro Pili che insiste sulla collaborazione fra Provincia e Comune di Terralba «in diversi ambiti fra cui istruzione, viabilità e ambiente. Temi importanti, ci auguriamo che in futuro la Provincia sia potenziata i termini di mezzi e risorse umane». Infine la sindaca di Milis Monica Ortu evidenzia «il ruolo della Provincia che in questi 50 anni ha fatto da tramite fra Regione e Comuni. Tanti risultati importanti sono stati raggiunti, la speranza è che l’Ente possa ritrovare la propria centralità».

