Mezzo secolo per la società di atletica 

Mezzo secolo di vita, un miracolo sportivo per una società che ha formato intere generazioni di ragazzi e ragazze sui valori fondanti dello sport. Un traguardo storico per l’Atletica Dolianova salutato con una grande festa al circolo di lettura Dolia, luogo simbolo del paese nato pochi anni dopo l’unione delle comunità di San Pantaleo e Sicci. A spegnere le 50 candeline c’erano i vertici regionali dell’atletica leggera, vecchi dirigenti ed ex atleti. «Questa società è un pezzo di storia non solo della atletica ma dello sport sardo – dice lo storico presidente della Fidal Sergio Lai – sono un testimone diretto di questo miracolo. Tutto cominciò con la partecipazione ai Giochi della gioventù, progetto che nei primi anni ’70 portammo avanti con Ulisse Murgia, uno dei fondatori. È da lì che è partito tutto».

I ricordi

A festeggiare l’evento anche l’amministrazione comunale: «50 anni sono un bellissimo traguardo non solo per la società sportiva ma per tutta la comunità – sottolinea l’assessora allo Sport Marianna Scioni – siamo consapevoli dei loro sacrifici quotidiani per mandare avanti le attività. Auguro al GS Dolianova di percorrere altri 50 anni ricchi di successi e soddisfazioni. Noi saremo sempre al loro fianco». Una storia iniziata il 13 settembre del 1974 quando un gruppo di appassionati fondò la “Polisportiva Parteolla”, società madre dell’Atletica Dolianova. Allora si praticavano tutti gli sport: calcio, basket, volley, fino ad arrivare al tiro al piattello. Una realtà che ha saputo coinvolgere nel tempo centinaia di ragazzi con risultati importanti nelle varie discipline sportive. Da 46 anni, Dolianova ospita la Coppa Epifania appuntamento che segna l’avvio della stagione dell’atletica in Sardegna: «Ricordo ancora la prima edizione – dice Sergio Lai – così come ricordo un altro fondatore, Efisio Zedda, oggi ottantanovenne, caricare sulla sua 112 i ragazzini per portarli a gareggiare. Un uomo eccezionale capace di coinvolgere giovani in tutto il territorio». Oggi l’Atletica Dolianova conta tra le sue fila 144 iscritti (95 uomini e 45 donne): «Questa società è fatta di tante persone che si impegnano – dice il presidente Marco Cara – ogni gara, ogni vittoria, ogni sconfitta sono un tassello di questa lunga storia. Intorno agli atleti ci sono tanti volontari che lavorano nell’ombra e ci danno un apporto fondamentale. Così come le famiglie dei ragazzi che contribuiscono a creare l’ambiente ideale per promuovere i valori dello sport. Il pensiero speciale va ovviamente ai nostri soci fondatori. Non vogliamo disperdere l’eredità che ci hanno lasciato».

