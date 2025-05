Mezzo secolo in campo, festa per il Sedilo calcio 

La società sportiva Sedilo calcio sabato 10 festeggerà un traguardo importante: 50 anni di attività. L'evento, che si svolgerà dalle 17 al campo sportivo comunale, sarà l’occasione per ricordare la storia e la tradizione del sodalizio, presieduto da Marco Cuscusa e che ha visto crescere generazioni di dirigenti, atleti e appassionati. La manifestazione celebrativa sarà preceduta da un'iniziativa di calcio giovanile tra il Sedilo e l’Abbasanta, prologo di una serata speciale, ricca di emozioni e ricordi. La squadra attuale sarà protagonista di un triangolare insieme alle vecchie glorie sedilesi e a una selezione delle vecchie glorie del Cagliari calcio.

Sarà anche una giornata per tracciare un consuntivo del campionato di Seconda categoria che va in archivio con un piazzamento molto positivo, nelle zone nobili della graduatoria. Tutto questo è frutto del lavoro portato avanti dalla dirigenza ma anche dall’ottimo gruppo guidato da Massimiliano Tanda. Per il mezzo secolo di vita, ora si aspetta l'avvio dei lavori di riqualificazione generale dell'impianto sportivo, che prevede la realizzazione del campo in erba sintetica; un progetto che permetterà di potenziare l'attività, soprattutto quella giovanile, necessaria per garantirsi il futuro. ( s.c. )

