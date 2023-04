Mezzo secolo: festa al Circolo della nautica 

Mezzo secolo di vita andava festeggiato davanti al banchetto imbandito anche con i padri fondatori. Così hanno fatto, domenica sera, un’ottantina di soci del Circolo nautico Arbatax costituito a gennaio del 1973. Durante la cena conviviale all’Hotel Club Saraceno, il direttivo ha premiato Tito Melis e Giancarlo Marfella, in qualità di soci fondatori, e Marco Carta come presidente onorario. Nel corso della serata sono stati proiettati anche video e carrellate di foto storiche che hanno raccontato cinquant’anni di vita del Circolo, sede della passione diportistica nella culla marinara di Arbatax. Visibilmente emozionati Melis e Marfella, con aneddoti e curiosità del mezzo secolo di vita del club. All’atto della premiazione si sono stretti in un abbraccio ideale alla nuova classe dirigente: oltre al presidente Lucio Balzano erano presenti il vice, Luca Galaffu, il direttore sportivo, Gigi Chessa, e i consiglieri Gianni Fanni, Michele Tugulu, Aldo Balzano e Ugo Mucelli. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA