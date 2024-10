Mezzo secolo di ospitalità 

Il terreno che avevano adocchiato era seminato a fave. Su un lato un magazzino con tre stanze. Era il 28 ottobre di cinquant’anni fa. Carlo Amaduzzi arrivava da Olbia insieme alla moglie Gianna, con una sola idea in testa lungo la vecchia 125 zeppa di tornanti. «Prendere in affitto un terreno su cui realizzare un campeggio». Mezzo secolo fa iniziava il percorso imprenditoriale in Ogliastra della famiglia Amaduzzi, originaria di Firenze. Archiviata l’esperienza del campeggio a Bucca ‘e Strumpu, dal 1999 gli Amaduzzi sono proprietari dell’Hotel Domus de Janas, sempre nella marina di Barì. In mezzo secolo hanno avuto oltre duecento dipendenti a libro paga e migliaia di clienti. Ma lo spirito aziendale è rimasto immutata nel tempo: «Da noi si vive in pieno il senso dell’ospitalità. I dipendenti sono il segreto del successo».

La storia

Primo pomeriggio del 28 ottobre 1974. Una vecchia Volkswagen familiare rossa attraversa le strade semideserte della marina di Barì. Al volante Carlo Amaduzzi, all’epoca 26enne, con accanto la fidanzata Gianna, di quattro anni più piccola. Originari di Firenze, sono di casa a Olbia dove Carlo lavora come responsabile dei cantieri per la costruzione delle lussuose ville della Costa Smeralda. Ma il suo mondo non è dietro una scrivania. Salgono in macchina ed esplorano gli angoli di un’Ogliastra selvaggia. Santa Maria Navarrese, Girasole e Tortolì non offrono soluzioni. A quel punto raggiungono Bari Sardo. Vicino alla Torre incontrano un uomo, al quale chiedono dove fosse il Comune. «Cosa cercate?», gli rispose. Era Tonino Locci, all’epoca vicesindaco del paese. «Gli dissi che avremmo voluto un terreno da affittare per realizzare un campeggio. Ci suggerì di parlare con un suo amico di Lanusei, tale Cuboni, proprietario del distributore Esso. Salimmo subito a incontrarlo e così ci accordammo per un affitto di quindici anni. In due mesi l’ente provinciale del turismo ci diede tutte le autorizzazioni». Inizia così la storia del Camping Domus de Janas. «Così è partita l’attività di ospitalità in Ogliastra», aggiunge Carlo, oggi 76enne, arrivato in Sardegna con in tasca il titolo di geometra.

Il successo

Nel corso degli anni due alluvioni avevano devastato il campeggio. La svolta a fine anni Novanta, quando gli Amaduzzi - genitori di un figlio che fa l’imprenditore a Londra - rilevano all’asta l’Hotel Domus de Janas, che oggi consta di 32 camere. «Io e mia moglie abbiamo avuto fortuna e siamo riusciti a trasmettere ai dipendenti il senso dell’ospitalità. Loro sono stati la nostra vera fortuna. Da sempre prediligiamo le maestranze locali: 90 per cento di Bari Sardo, il resto dai paesi vicini». Calato il sipario sulla stagione turistica, gli Amaduzzi guardano oltre. «Qui si è mantenuto un turismo sostenibile».

