Mezzo secolo di balli e allegria 

Quella di domani sarà una giornata speciale per il gruppo folk “Su Carruzu” di Ghilarza che festeggia i cinquant’anni dove tutto ebbe inizio: la manifestazione di “Su Carruzu a s'antiga”, l’evento che apre il carnevale ghilarzese.

L’esordio

«Nel 1976 un gruppo di amici legati al “socio di leva” decise di partecipare all’evento indossando abiti tradizionali di vari paesi dell’Isola. Da quell’esperienza, l’idea di creare un gruppo folk e di coinvolgere i primi indimenticabili maestri, tziu Ninninu Cogotzi e tziu Tonni Agus, figure fondamentali nella storia dell’associazione. Per un’intera estate, sotto la loro guida, ragazzi e ragazze impararono i balli tipici del paese, su passu, su ballu tzopu e sa danza, riunendosi dapprima nei locali della vecchia Pretura e poi a Su Cantaru», raccontano dal gruppo. Il 22 febbraio 1977 il battesimo per la nuova formazione, che uscendo dallo storico albergo Su Cantaru, si presentò a su carruzu.

La festa

E proprio quest’evento, in collaborazione con la Pro Loco, domani sarà l’occasione per festeggiare il compleanno. «Vogliamo ritrovarci tutti insieme per fare festa – spiega il presidente, Giovanni Antonio Manca – e contiamo di avere accanto le centinaia di persone che in questi cinquant’anni hanno fatto parte del nostro gruppo, ma non solo. L’invito è rivolto all’intera comunità ed è semplice: partecipare alla manifestazione per valorizzare le nostre tradizioni e condividere con noi questo importante anniversario, eventualmente indossando un costume sardo, qualora se ne avesse la possibilità e il piacere».

Domani, lungo il percorso di Su Carruzu, accompagneranno la festa alcuni dei suonatori che hanno affiancato il gruppo in tutti questi anni, diventando parte della sua storia musicale. Oltre a Matteo Scano, nipote di Tonino Putzolu, figura amatissima della tradizione musicale locale, ci saranno anche Carlo Boeddu, Paolo Virdis, Giuseppe Cubeddu, Luca Oppo, Davide Caddeo, Gianni Ore, Totore Chessa, Giacomo Crobu, Matteo Scano e Mattia Marras.

Non solo balli

L’associazione si dedica alla ricerca e valorizzazione delle tradizioni locali: abbigliamento, musiche e canti e promozione del ballo sardo. Negli anni ha organizzato concorsi di poesia in lingua sarda, mostre e numerose iniziative culturali; dal 1996 poi mette in piedi la rassegna “Ballu sardu e Amistade” e da marzo dello scorso anno anche un laboratorio per i bambini fino ai 10 anni (una trentina quelli che partecipano oggi). «I costumi, ricostruiti con cura grazie alla preziosa guida del professor Lello Fadda, risalgono al periodo tra il XVIII e il XX secolo», precisa il presidente.

