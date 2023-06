Mezzo secolo da principi del foro 

Testimoni, in due, di oltre cent’anni di storia della criminalità sarda, dagli anni Settanta a oggi, ritratto indelebile della nostra società, scritta nei tribunali di tutta la Sardegna e d’Italia. Ieri i decani del Foro degli avvocati barbaricino, Gianni Sannio e Angelo Merlini, 85 anni il primo, 75 il secondo, in una cerimonia ufficiale, hanno ricevuto dal presidente degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, la medaglia d’oro per i 50 anni di professione, iniziata insieme il 9 marzo del 1973. Le loro storie, di avvocati, di arringhe impossibili, di difese disperate, non dovrebbero mancare, se mai dovesse nascere, in un museo sull’Anonima sarda.

Patrimonio di tutti

Sono un pezzo certamente della giustizia nuorese, ma anche di quella italiana, quella che Sannio e Merlini hanno contribuito a scrivere da protagonisti. Hanno affrontato e difeso contro tutti e tutto ogni persona, ma ieri hanno ceduto all’emozione di quel lungo applauso, misto di gratitudine, ammirazione e amicizia che i colleghi hanno dedicato a entrambi. Le storie e le difese di Sannio e Merlini si intrecciano, dagli anni Settanta sino ad oggi, sono spettatori e allo stesso tempo protagonisti dell’evoluzione della criminalità sarda, che dall’industria dei sequestri di persona, e le infinite faide, ha scoperto gli assalti ai portavalori, sino alla droga che arriva negli ovili e al grande business delle piantagioni di marijuana.

La storia

Gianni Sannio, penalista e professore di scienze umane e storia nei licei, è protagonista come avvocato nei grandi processi delle Anonime sarde, dal sequestro Devoto a quello di Locci, da De Megni al piccolo Kassam, a Bifulco, Vinci e Checchi. Tante le esperienze nelle aule nei processi per i più cruenti omicidi, alcuni degenerati in faide, come Oniferi o Noragugume, o come il conflitto di Sa Janna Bassa, a Orune, dove morirono due latitanti e venne ferito il capitano Enrico Barisone. La sua esperienza l’ha tramandata partecipando a numerosi convegni e scrivendo diversi saggi su Antonio Pigliaru e l’ipotesi del nuovo corso del banditismo.

Un banditismo che aveva stregato anche Merlini, che da giovane marinava la scuola per andare in tribunale ad ascoltare i grandi avvocati Pietro Mastino, Gonario Pinna e Luigi Oggiano, esperienze di cui ha fatto tesoro fino a difendere nomi illustri come Flavio Carboni, Renato Vallanzasca o Annino Mele, o quando è stato protagonista nel processo contro la sindacalista della Cgil Maria Ausilia Piroddi. «In 50 anni la professione è cambiata in modo stratosferico - ha detto Merlini - abbiamo il diritto e l’obbligo di adeguarci, ma non dimentichiamo che la nostra è una professione nobile: fare l’avvocato significa partecipare alla vita sociale, ma soprattutto alla vita democratica di un Paese».

