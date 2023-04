Mezzo secolo con la toga 

Siro Anedda è persona serafica: «Il mestiere è cambiato. Leggi, persone, mentalità. Dal 1977 questa è la quarta riforma. Non so fino a che punto potrà essere operativa soprattutto in fori piccoli dove ci sono carenze importanti. Adesso sarebbe molto meglio se non toccassero nulla. La priorità è cercare di rimpolpare i ruoli della magistratura e completare gli organici degli amministrativi».

Il mondo forense è cambiato ma restano identici nel tempo i timori per la sorte del Tribunale di Lanusei. Negli anni sessanta lo sciopero delle toghe durò un anno e mezzo. Oggi nessuno potrebbe permettersi di non lavorare. I problemi sono legati alla demografia, gli avvocati sono in controtendenza. «Siamo troppi – osserva Giorgio Mameli – Quando ho cominciato io, nel 1967, eravamo quattro gatti, oggi il Foro conta 135 professionisti. E non bastasse arrivano anche colleghi dalla Penisola per fare piccole cose».

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, con una targa, ha voluto premiare il loro lunghissimo cursus honorum. Giorgio Mameli, 85 anni, ha tagliato il traguardo dei 50 anni di professione, Luigi Burchi, 76, Siro Anedda, 76 e Bruno Pilia, 67, quello dei 40. Nessuno di loro ha appeso la toga al chiodo sebbene i cavilli tecnologici della Cartabia stiamo mettendo a dura prova chi ha cominciato con penna e calamaio.

Mentalità

Passione

Luigi Burchi ammette che il mestiere è soprattutto passione: «Non stacchi mai completamente la spina perché basta una notizia per farti collegare con un caso legato alla tua esperienza. Si è avvocati per sempre». Sono concordi nell’allergia alla parola razionalizzazione: «Stiamo bene attenti, la parola che segue è cancellazione» hanno qualche perplessità perfino sulla densità delle toghe in politica: «Ma qualcuno andrà in udienza?». E nell’immenso archivio di aneddoti e ricordi emerge l’odierna certezza: «Questa ennesima riforma serve solo a non far partecipare più gli avvocati alle udienze», conclude Mameli. La Golden Age è finita da un pezzo, anche per Lanusei. In giorni all’apparenza normali le strade sembrano quelle dell’era Covid. Ai giovani laureati gli esperti consigliano di guardarsi intorno. «Se possibile fate altro».

