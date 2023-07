Mezzo ospedale chiude per ferie 

Il reparto di Medicina del San Camillo di Sorgono chiuderà per ferie per due settimane: dal 15 luglio al primo agosto. Insorge il “comitato per la sanità Sos Barbagia Mandrolisai”, attivo per la difesa dell’ospedale e del diritto alla salute. La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno, accompagnata da forti preoccupazioni e malumori. Sui social diversi i commenti dei cittadini, sfiduciati per quello che viene ribattezzato come l’ennesimo disservizio. All’origine della chiusura, come spiega la Asl, il ristretto personale a disposizione, la necessità di garantire le ferie estive, in base al contratto. I comitati ieri sono stati ricevuti dal prefetto di Nuoro.

La protesta

A stupire è la mancata sostituzione degli operatori sanitari nei giorni feriali. «Rispettiamo il diritto sacrosanto al riposo - spiega Bachis Cadau del comitato - ci aspettavamo tuttavia una diversa pianificazione da parte dei vertici della Asl. Siamo consapevoli delle difficoltà di gestione, ma è alquanto frustrante assistere a ciò». E ancora: «Auspichiamo che la Giunta regionale e la commissione Sanità supportino adeguatamente la Asl 3 nell’impegno di bloccare la desertificazione sanitaria della zona interne. Come si cureranno i malati in queste due settimane? Chi penserà a loro? Siamo preoccupati».

Il vertice Asl

Il direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas, spiega: «La situazione è in evoluzione, cambiando di giorno in giorno e per fortuna con prospettive migliorative. Questi giorni faremo un quadro complessivo che presenteremo in vista del periodo estivo».

In Prefettura

Nel frattempo, la battaglia dei comitati non si ferma: nel pomeriggio di ieri, le varie sigle sono state ricevute dal prefetto di Nuoro, Gianfranco Dionisi. Hanno ribadito le richieste di attenzione ai vertici statali, fornendo dettagliate relazioni sulle carenze nei presidi. A creare preoccupazione anche il pensionamento dei due medici di base di Desulo, i coniugi Aurelio Nonnis e Maria Pia Cortes. Per gli oltre 1800 assistiti in servizio solo Felice Frau, in attesa dell’arrivo di due medici Ascot. «Ringrazio i nostri medici per il prezioso lavoro svolto in questi anni - dice il sindaco Gian Cristian Melis - auspichiamo possano arrivare in tempo brevi dei sostituti» .

