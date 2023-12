Mezzo milione sulla strada dei pellegrini 

Un incremento di oltre il 50 percento dei visitatori rispetto al 2022, accreditamento ai “cammini religiosi”, menzioni speciali per il premio nazionale dei paesaggi, percorso per la candidatura agli itinerari culturali europei del Consiglio d’Europa. Per la Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara il 2023 è stato un anno da incorniciare e che si chiuderà con il botto; dal Ministero del Turismo sui Cammini religiosi arriveranno 500 mila euro. Saranno utilizzati peri piani di promozione e per munire l’intero percorso di una segnaletica straordinaria.

I bilanci

Da gennaio ad oggi i pellegrini che hanno percorso una o più tappe delle 30 previste nei 500 chilometri di tracciato, sono stati 1.200: «E bisogna considerare che l’anno non è ancora terminato e in queste settimane ai classici visitatori, si stanno unendo quelli che hanno usufruito del progetto “Leg’so in Cammino”, ovvero la promozione destinata agli under 35. - spiega il responsabile dell’accoglienza Nicola Calvia - Nel 2022 chiudemmo con 780 visitatori ed un dato molto incoraggiante riguarda soprattutto un incremento della presenza dei giovani, dovuta anche ad una campagna comunicativa che ha sfruttato i social network. Inoltre aumentano anche i pellegrini che si affidano alle associazioni, ai tour operator e alle guide escursionistiche sarde».

Il bando

Con i fondi che arriveranno dal bando aggiudicatosi, la Fondazione provvederà ad installare la cartellonistica lungo i 500 chilometri del percorso: «Sarà la segnaletica definitiva. - dichiara il responsabile tecnico della Fondazione Luca Zambianchi - Le regole sono già state definite in collaborazione con Forestas. Cartelli non solo direzionali, ma anche descrittivi. Tramite delle bacheche e dei leggii, saranno disponibili tutte le informazioni del tragitto da percorrere e sui beni presenti nel percorso, si avranno delle informazioni dettagliate ed accessibili a tutti, non solo per i pellegrini. Si tratta di un progetto che permetterà anche di far conoscere il nostro territorio e le peculiarità dei suoi beni ex minerari».Quelli ottenuti finora sono per il presidente della Fondazione Mauro Usai, risultati entusiasmanti: «Dopo la scomparsa di Giampiero Pinna, il padre fondatore del progetto - dice - ci siamo rimboccati le maniche per riuscire ad essere all’altezza della sua dedizione e del suo impegno. Risultati di questo spessore dicono che la direzione intrapresa è quella giusta e Giampiero di questo, ne sarebbe di certo contento».

