Mezzo milione subito al Comune 

I 459.890 euro percepiti indebitamente dovranno essere subito restituiti. Chi li aveva incassati, per un mero errore giudiziale di trascrizione nell'ambito del pagamento dei debiti accumulati negli anni precedenti, è il Consorzio industriale che dovrà accreditare la somma sui conti del Comune di Tortolì, che lo scorso ottobre era stato destinatario di un decreto ingiuntivo. La decisione è del giudice Giulia Aresu che in sentenza ha definito la somma di 459.890 euro un «illegittimo introito». Il Consorzio, amministrato da Franco Ammendola, aveva chiesto la sospensiva che, però, il magistrato ha negato. L’ente di governo di Baccasara aveva sollecitato l’unificazione dei procedimenti analoghi istruiti negli ultimi tempi, sempre legati a debiti e crediti tra Consorzio e Comune, ma il giudice Aresu anche in questo caso ha espresso parere negativo. «Trattandosi, il sub procedimento, di un giudizio cautelare, non è ammessa in questa sede la riunione con altro procedimento di merito, ma deve necessariamente statuirsi allo stato degli atti sull’istanza di sospensione». Dunque i vari procedimenti corrono su binari paralleli e il Consorzio, almeno in questo caso, ha l’ordine di restituire subito la somma percepita per «mero errore materiale». Il pignoramento, dopo la revoca della sospensione disposta il 18 luglio 2024, era avvenuto per un importo pari a 953.087,50, somma aumentata della metà per un totale di 1.429.631,25. Il pasticcio era spuntato il 16 ottobre con il decreto su cui, per errore materiale del giudice, al Consorzio veniva assegnata la somma di 1.429.631,25 anziché 953.087,50. (ro. se.)

