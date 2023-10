Mezzo milione per sistemare le strade 

Nuovi cantieri in vista a Decimomannu. La richiesta di finanziamento fatta dal Comune per manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della viabilità urbana è stata formalmente ammessa dalla Regione. Si parla di 300 mila euro ai quali se ne aggiungono 150 mila messi a disposizione dallo stesso Comune: una bella boccata di ossigeno che porrà parzialmente rimedio alla situazione, a dir poco precaria, di tante strade interne della cittadina.

«Questa – commenta la sindaca Monica Cadeddu – è la prima scommessa vinta dalla mia amministrazione: il primo progetto e il primo finanziamento solamente nostri ma anche il primo passo verso un concreto miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana».

La mappa

L'assessora Francesca Salis aggiunge: «È una notizia che aspettavo con impazienza. La possibilità di utilizzare questi fondi ci permetterà di sistemare alcune strade che oggi versano in uno stato di degrado. I primi interventi in agenda riguarderanno via Is Bagantinus, via Cagliari (tra via Nazionale e via Regina Elena), via Dante, via Immacolata, via Bologna, via Nazionale (tra via Stazione e via Siotto Pintor) e inizieranno, salvo imprevisti, tra aprile e maggio 2024».

Nell’ultima riunione di Giunta non si è parlato solo di viabilità interna: «La situazione delle strade di campagna non è certamente migliore di quelle urbane», continua Salis: «Di comune accordo abbiamo deciso di cambiare il modus operandi rispetto al passato: al posto di fare continui piccoli interventi d’ora in poi ci dedicheremo a sistemare con più criterio una strada alla volta: nel giro di qualche anno si potrà finalmente circolare in strade dignitose. Il primo intervento sarà in località Is Orrus, dove verrà asfaltato il tratto di strada bianca parallelo alla strada principale. Il costo dell'intervento sarà di circa 100 mila euro e i lavori anche in questo caso dovrebbero iniziare, sempre salvo imprevisti, entro la primavera 2024».

Le reazioni

Loredana Lampis, residente a Is Orrus, commenta: «Per chi vive qui quella strada bianca è un incubo, quando piove diventa un pantano e negli altri giorni i ragazzi passano in macchina velocissimi e puntualmente mi ritrovo la casa piena di polvere. Spero che non siano le solite promesse dei politici». Efisio Orrù, uno dei primi residenti nella località, è sulla stessa linea: «La strada asfaltata migliorerà notevolmente la vita quotidiana di noi residenti, potrei proporre di dare anche un nome alla via, sempre che non ci abbiano già pensato». Federico Orrù, altro residente, aggiunge: «Dopo trent'anni di illusioni finalmente qualcosa sembra muoversi seriamente. Ci siamo confrontati con i tecnici comunali e abbiamo individuato insieme alcuni problemi da risolvere prima dell’inizio dei lavori, come la potatura delle piante private che debordano nel tratto di strada e ne riducono sensibilmente gli spazi utilizzabili. I mezzi che svolgono queste opere hanno bisogno di condizioni di lavoro adeguate, diversamente avremo l'ennesimo intervento provvisorio».

