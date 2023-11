Mezzo milione per salvare Campulongu 

Un anno di tempo (e mezzo milione di euro messo a disposizione dalla Regione) per salvare le spiaggia di Campulongu e la spiaggia del Riso dal fenomeno dell’erosione costiera. Il progetto approvato dalla Giunta comunale punta, per quanto riguarda Campulongu, a rimettere in collegamento la pineta con la spiaggia e - ma per questo occorre attendere gli esiti di una sperimentazione che partirà a breve - ad un ripascimento leggero. «Questo passaggio - mette in evidenza il sindaco Gianluca Dessì - è particolarmente delicato, si procederà infatti a piccoli step. Il primo passo prevede la sperimentazione del ripascimento in un piccolo tratto di spiaggia, solo in caso di risposta positiva si andrà avanti con una seconda fase lungo tutta la spiaggia».

Il prelievo

Il progetto predisposto dall’ex direttore dell’Area marina protetta Fabrizio Atzori (oggi alla guida del parco geominerario) prevede, per quanto riguarda il ripascimento leggero, il prelievo di sabbia sottomarina proprio di fronte alla spiaggia di Campulongu. Sempre a Campulongu, anche questo è messo nero su bianco nel progetto, «si rende necessario un intervento straordinario di pulizia della pineta per scongiurare il pericolo di incendi e consentire alla copertura vegetazionale di mantenersi e rinnovarsi». Entrambi «sono interventi - chiarisce il sindaco Dessì – che non sono più rinviabili, purtroppo la sabbia a Campolongu è sempre meno a causa di un’erosione importante».

I tempi

I lavori dovrebbero iniziare in primavera («Ma spero anche prima», confida il primo cittadino) ed essere ultimati entro il 2024. Per quanto riguarda la spiaggia del Riso sono previsti degli interventi sia a terra che in mare. In base al cronoprogramma, dopo l’acquisizione di tutti i pareri, si potrà procedere con la pubblicazione delle gare, prima per Campulongu e poi per la spiaggia del Riso. Il progetto complessivo dell’Area marina protetta sottoscritto dalla Regione (l’accordo è stato siglato lo scorso maggio dall’allora commissario straordinario Remo Ortu subito dopo un sopralluogo congiunto con l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu) punta a mitigare l’erosione su tutti i litorali con una serie di azioni come, ad esempio, il mitigamento del fenomeno del ruscellamento superficiale. Per ora - tra pulizia della pineta e sperimentazione del ripascimento leggero - si parte da Campulongu.

