Mezzo milione per risistemare le condotte di Iglesias 

I fondi europei di coesione e sviluppo consentiranno la sostituzione di un chilometro di condotte nella città di Iglesias. Abbanoa comunica che mezzo milione di euro sarà investito sulla rete idrica per far sì che si scriva la parola fine alle criticità che per diversi anni hanno dovuto subire gli abitanti.

Le opere

I lavori riguarderanno la sostituzione delle condotte di diametro insufficiente o che presentano un materiale ormai inadatto: «Saranno inoltre previste delle nuove condotte, ritenute necessarie per migliorare la funzionalità della rete, creando degli anelli che garantiscono una migliore circolazione», si legge in un comunicato diffuso dall’ente che gestisce le acque in Sardegna. La rete idrica della cittadina mineraria è già stata in passato oggetto di numerosi interventi che hanno consentito di superare rilevanti criticità che si rivelavano in particolare modo durante il periodo estivo, quando si rendeva necessario persino procedere con delle chiusure notturne.

Lo schema idrico su cui intervenire è stato suddiviso in distretti e l’assessore comunale di Iglesias con delega ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru, spiega quali cantieri nasceranno e dove si interverrà: «Saranno interessati gran part e dei quartieri della città – spiega Cacciarru – a partire dal centro storico con via Sulis, via Mercato Vecchio, via Concie e via Pescivendoli. Gli interventi interesseranno anche l’area di piazza Sella, per arrivare in via Corsica e proseguire nel quartiere di Col di Lana con via Tempio, via Falcone e via Cappuccini. In tutte le vie si dovrà poi chiaramente intervenire con la risistemazione completa delle pavimentazioni, così come avvenuto in passato in via della Decima e via Amsicora. I cantieri partiranno anche nella via di San’Antonio, via Isonzo, nel quartiere di Serra Perdosa e di Campo Romano».

A Campo Romano

E proprio nel rione di Campo Romano nei primi mesi del prossimo anno partirà un intervento atteso da oltre 10 anni, ovvero la sistemazione dei collettori fognari del compluvio Ovest: «Che rappresenta l’accordo fognario di snodo fra Campo Romano e via Chiara Lubich – dichiara l’assessore con delega all’Ambiente e alle Bonifiche del Comune di Iglesias Francesco Melis –. Il progetto da un milione di euro, partito assieme ad Abbanoa, ha impiegato tanto tempo per potersi concretizzare, perché abbiamo dovuto occuparci di una serie di pratiche, fra cui quelle relative agli espropri di alcuni appezzamenti di terreno utili per l’esecuzione dei lavori. Finalmente l’intera zona potrà avere un corretto indirizzamento delle acque reflue, con un sistema corretto per il depurazione».

