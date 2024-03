Mezzo milione per rifare i selciati 

Mezzo milione di euro per rifare il selciato nelle vie del centro storico di Muravera. L’intera somma – ulteriori 214mila euro rispetto ai 270mila già stanziati lo scorso anno – consentirà di mettere mano ai tratti più disastrati, in particolare quelli di via Speranza e via Montis.

«Appena sarà pronto – ha spiegato Federico Lai, assessore ai Lavori pubblici – il progetto preliminare andrà in commissione per le opportune valutazioni. Le indicazioni che abbiamo dato prevedono di proseguire con una bella pavimentazione e con l’utilizzo del granito sempre tenendo conto delle risorse economiche a disposizione».

Sul punto il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu ha invitato l’amministrazione comunale a migliorare la tipologia del selciato «perché serve una pavimentazione più adeguata alla nostra storia». Inoltre «si faccia in modo – ha aggiunto Sestu – di fare un buon lavoro per evitare di doverci rimettere mano».

Il progetto complessivo, affidato a un professionista esterno, riguarda l’intero centro storico per un importo stimato di circa un milione di euro. Il via entro l’anno con il mezzo milione di euro a disposizione. (g. a.)

