Mezzo milione per restaurare l’antico mosaico  

Un progetto per valorizzare il più importante mosaico rinvenuto a Porto Torres, parte del Terme Pallottino, l’edificio di epoca romana messo in luce negli anni 1941-1942 dall’archeologo Massimo Pallottino. Il piano, rimodulato dalla Soprintendenza archeologica Sassari e Nuoro, è stato presentato alla Regione che ha già stanziato 500mila euro, inizialmente destinati al recupero del mosaico policromo rinvenuto in via Ponte Romano, ancora vietata al traffico. Il sito, su decisione degli enti coinvolti e del Comune, verrà conservato e protetto per garantire la riapertura della strada rimasta chiusa per 4 anni. Pertanto le risorse, dopo il via libera dalla Regione, verranno destinate al restauro della più grande porzione di pavimento musivo nell’antica Colonia romana di Turris Libisonis, attualmente sotto un manto di asfalto. «Un progetto ambizioso che mira ad allargare l’area di Turris per creare un unico parco archeologico, il più grande della Sardegna – spiega Franco Satta, presidente del consiglio ed ex funzionario della Soprintendenza – che comprende il Ponte romano e la necropoli occidentale sita nella zona di competenza del Consorzio industriale, un’idea in sinergia tra Comune, Soprintendenza e Polo museale, capace di attrarre maggiori finanziamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA