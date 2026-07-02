Mezzo milione per prevenire gli allagamenti 

Da decenni il rione di Rosmarino a Carbonia (e non è l'unico) assiste con ansia ai bollettini meteo quando annunciano forti piogge. Ora sta per prendere l’avvio uno dei più importanti interventi che porteranno al rifacimento del sistema di drenaggio delle acque piovane nel quartiere: ieri l’amministrazione comunale, vincitrice di un bando da mezzo milione, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori.

«Non saranno sufficienti a risolvere integralmente il problema - analizza l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - ma consentiranno di dare una risposta forte a un problema mai affrontato in questo modo, se non con interventi tampone». I lavori prevedono la rivisitazione globale dei sistemi di captazione delle acque piovane, quindi reti di convogliamento, tombini, caditoie. Un intervento provvisorio, ma dai risultati positivi, era già stato eseguito mesi fa in via Sicilia. Finiva totalmente allagata, al punto che i vigili urbani avevano dovuto chiudere la strada alla viabilità. «Siamo impegnati - anticipa il sindaco Pietro Morittu - a reperire altre risorse per completare le opere a Rosmarino e in altre zone problermatiche della città e delle frazioni: intanto però era necessario iniziare a risolvere una situazione annosa».

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