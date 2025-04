Mezzo milione per nuovi campi da padel e da beach tennis 

Al via i lavori per il completamento degli impianti sportivi comunali Renato Sirigu, finanziati con quasi mezzo milione di euro ottenuti con l’adesione al bando a fondo perduto “Sport e periferie”. Il progetto prevede tra l’efficientamento energetico degli spogliatoi attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di un impianto solare termico, di un impianto di condizionamento caldo-freddo di tutti gli spazi e la sostituzione delle lampade esistenti con altre con tecnologia led. Sarà un’area sportiva eco-sostenibile grazie anche all’eliminazione del vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria che verrà sostituito con una tecnologia più moderna.

Verranno realizzati due campi da padel coperti con struttura apribile e campi da beach tennis; previsti inoltre il completamento del campo da beach volley, la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto e la sostituzione della recinzione di separazione dello stadio con la zona spettatori. In programma anche un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA