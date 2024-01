Mezzo milione per le strade trincea 

La Regione ha concesso mezzo milione di euro al Comune di Macomer per mettere fine al dissesto delle strade interne l'abitato. Una situazione disastrosa. Un piano complessivo è del valore complessivo di qualche milione di euro e la giunta guidata dal sindaco Riccardo Uda intende completarlo nei prossimi quattro anni.

Priorità

«Intanto interveniamo immediatamente nei punti più critici – spiega – dice l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis – soprattutto dove ci sono le difficoltà maggiori, al centro dell'abitato, dove il dissesto e il mancato decoro sono evidenti. Ovviamente il primo finanziamento che ci è stato concesso dalla Regione non è assolutamente sufficiente per soddisfare le esigenze dell'intera cittadina. Ci vuole ben altro».

Dissuasori

I cittadini sollecitano interventi in diversi punti, ma il Comune dovrà muoversi insieme ad Abbanoa, al lavoro per la realizzazione della nuova rete idrica. «Interverremo anche in quelle strade, comunque dissestate, dove la velocità delle auto costituisce un pericolo per tutti. Sistemeremo dei dissuasori di velocità a norma, soprattutto nelle strade vicino alle scuole».

La situazione è critica in piazza Sant'Antonio, con l'asfalto realizzato dieci anni fa in poco tempo è diventato fatiscente. Critica la situazione all'ingresso nord dell'abitato. «La situazione che abbiamo trovato è disastrosa – dice il sindaco, Riccardo Uda –. Abbiamo subito approntato il piano di intervento, chiesto e ottenuto un primo cospicuo finanziamento dalla Regione. C'è tanto da fare. Le richieste dei cittadini sono legittime.