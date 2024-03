Mezzo milione per le strade del paese 

Mezzo milione di euro della Regione al Comune per dare un nuovo look ad alcune delle strade più importanti e trafficate di Sinnai. Fra queste, via Pineta che porta direttamente all’ingresso, appunto, della pineta, di uno dei polmoni di verde più grandi ed importanti della Provincia. I lavori sono già iniziati proprio in via Pineta con gli sfridi sul vecchio e malandato asfalto, cui seguirà l’operazione di nuova bitumazione e la segnaletica stradale orizzontale.

«I fondi - spiega Aurora Cappai, assessora al Lavori pubblici - sono arrivati lo scorso anno: in realtà la richiesta del finanziamento porta una data precedente. L’importante, comunque, è avere avuto i soldi e avviato i lavori, particolarmente attesi. Interverremo successivamente anche nelle vie Segantini, Tiepolo e Funtaneddas. E quindi nelle vie Eleonora d’Arborea, Via Roccheddas, Ninasuni, Segantini e Piroddi. Un grosso progetto - chiude l’assessora Aurora Cappai - a beneficio di una viabilità strategica nel traffico urbano».

I lavori sono stati aggiudicati alla Cagima, una impresa locale che, dice il sindaco Tarcisio Anedda, «ha vinto l'appalto con un importante ribasso. I lavori dei nuovi asfalti sono stati coordinati attentamente con i tagli dovuti al passaggio della fibra e al potenziamento delle linee dell'energia elettrica attualmente in corso. Altri interventi sono stati programmati su altre strade, comprese alcune della borgata turistica di Solanas». (r. s.)

