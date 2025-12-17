Mezzo milione per le feste, zero per le case 

L’Amministrazione ha speso circa mezzo milione di euro per il Natale e il Capodanno e ora il consigliere comunale di maggioranza, Marco Colledanchise, fa i conti in tasca a Comune e Fondazione, considerando che sia arrivato il momento di affrontare anche altri temi, come quello dell’emergenza abitativa. «Quasi 200mila euro per Natale e altri 320mila per il Capodanno. Numeri che non servono a giudicare, ma a capire», sottolinea Colledanchise, riproponendo ancora una volta il progetto per il quale si era candidato: un fondo comunale di garanzia per gli affitti a lungo termine. A sentire il consigliere sarebbe sufficiente investire 400mila euro, un tesoretto da accantonare a tutela dei proprietari, una cifra che, «permetterebbe di garantire 55 appartamenti l’anno, fino a 275 in cinque anni. Non una soluzione miracolosa, ma praticabile».

Per un anno, però, la proposta è rimasta sospesa in attesa dello studio sulla situazione abitativa commissionato all’istituto Nomisma, costato 40mila euro. «Lo studio è serio e conferma come unica leva economica proprio il fondo di garanzia, una proposta già formulata a costo zero», osserva il consigliere. Eppure, nonostante un avanzo di bilancio di 12 milioni, nulla si è mosso. «La richiesta resta semplice: destinare 400mila euro per dare una risposta concreta».

