Mezzo milione per le discariche abusive 

L’ultimo incivile è stato beccato in flagrante di recente mentre, come se niente fosse, abbandonava sul marciapiede i rifiuti appena presi dal bagagliaio. Quasi 200 euro di multa e denuncia. Ma per un episodio andato a buon fine, ce ne sono purtroppo tanti rimasti impuniti e che hanno generato discariche abusive la bonifica il Comune conta di affrontare con mezzo milione di euro.

I fondi

Arrivano da una variazione al bilancio operata dalla Regione: «Forse non risolverà tutti i problemi perché la situazione è fuori controllo – spiega l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ma sono fondi preziosi che ci permetteranno di aggredire situazioni datate decenni in ambito urbano ed extraurbano». Una guerra da combattere con una decina di videocamere mobili e fisse: «Le abbiamo, funzionano, ma talora gli incivili cambiano siti». Alcuni sono il massimo del degrado: a circa 200 metri dal campo sportivo di Barbusi, adiacente alla ferrovia, sono nascosti in una conca fra la boscaglia cumuli di pneumatici e rifiuti di ogni tipo. Una stradina asfaltata che da Su Strintu s’Axina conduce a Caput Acquas è puntellata da 500 metri di mondezza di vario genere: il viale dei rifiuti. «Per tacere della scocca di 4-5 auto bruciate – rivela Lorenzo Congia, ex presidente di Circoscrizione a Barbusi – abbandonate nei sentieri di campagna». Cambio radicale di zona, Medadeddu: «È indecente anche da un punto di vista etico e morale – accusa Giorgio Piras, pensionato della frazione – la fila di rifiuti addossati sul perimetro sud del cimitero».

Il degrado

Un pozzo di denaro pubblico senza fondo (perché una ventina di anni fa ci fu un primo intervento) il cumulo di mondezza ammassata fra il prolungamento di corso Iglesias ai margini del rio Cannas. E poi ci sono indesiderate new entry in ambito urbano, come la discarica che sta spuntando fra il nuovo rione di via Suor Anna Lucia e via Roma. Si rivelano inutili invece le sbarre alle strade che costeggiano le colline di sterili minerari fianco via Nazionale: gli incivili trovano comunque il modo di accedere per scaricarvi di tutto. Grazie ad associazioni ambientaliste e privati in questi anni diverse situazioni sono state sanate (una su tutte: il retro della Provincia in via Fertilia), ma questo mezzo milione non servirà a affrontare le discariche che sembrano irrecuperabili per l’estensione, ai margini dei campi rom di via del Minatore, via Dalmazia e Caput Acquas: «In parte sono sotto sequestro – conclude Manolo Mureddu – in parte servono risorse ben più onerose».

