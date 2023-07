Mezzo milione per le assunzioni 

Nuove risorse per assumere ulteriore personale negli uffici del Municipio. I fondi - 536mila euro - arrivano dall’assestamento del gettito dell’addizionale Irpef che ha portato a un ricalcolo delle maggiori riscossioni nel 2022. «Ciò ha consentito di costituire un fondo vincolato che sarà usato per le nuove assunzioni nell’Ente», ha annunciato il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna in Consiglio comunale. «Tutto questo senza modificare in alcun modo le aliquote Irpef ma solo attraverso la rivisitazione del gettito», ha aggiunto prima del voto nell’aula.

Nuove entrate, ma anche più spese per il Comune. «Abbiamo dovuto fronteggiare anche la richiesta del gestore della raccolta dei rifiuti De Vizia relativa agli aumenti contrattuali relativi all’inflazione e all’aumento del costo dell’energia per un valore complessivo di 750 mila euro», ha sottolineato il vicesindaco, «spesa che abbiamo coperto con risorse del nostro bilancio in modo da non andare ad incidere sulla tariffa per l’anno corrente. Non sappiamo se saremo in grado di garantire la stessa copertura per il prossimo biennio, a fronte di eventuali nuovi rincari. L’unico modo per evitare di incidere sulle tariffe sarà quello per l’amministrazione di aumentare ancora l’incisività dell’azione di accertamento sul pagamento della Tari da parte di tutti i cittadini».

Fra le altre spese emerse con l’assestamento del bilancio, ci sono 140mila euro per l’efficientamento dell’illuminazione, 165mila euro per la gestione degli impianti termici degli uffici comunali, 40mila euro per il centro estivo comunale.

