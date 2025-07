Mezzo milione per l’asfalto anti rumore 

Ad Assemini arriva quasi mezzo milione di euro dalla Città metropolitana per rifare le strade più trafficate con bitume fono assorbente e ridurre quindi l’inquinamento acustico nell’abitato. L’intervento riguarda Corso America e le due perpendicolari via Satta e Fratelli Rosselli. «Con l’occasione», spiega il sindaco Mario Puddu, «verranno inoltre realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità della scuola media “Pascoli-Nivola”, per la sicurezza di tutti i pedoni». «Prevista – prosegue l’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelil- sempre per ridurre l’impatto acustico, anche la riduzione della velocità (il limite massimo sarà di 30 km orari) e la rimodulazione del traffico veicolare: mezzi pesanti, pullman e automobili rappresentano le maggiori fonti di rumore. Il tutto è da portare a termine entro il 2027.

I dati

Se si parla di inquinamento acustico Assemini è a «basso rischio». Ciò nonostante è stato inglobato in un piano d'azione che consentirà di gestire gli effetti del rumore in una vasta area dell'hinterland cagliaritano. Come? Evitando, prevenendo e riducendo gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale.

Ad Assemini la fetta di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio definite a livello internazionale, fissate in un valore di 65 decibel per il “Lden” (rumore diurno, serale e notturno) e 55 decibel per il “Lnight” (rumore notturno), è abbastanza contenuta: circa 900 cittadini sono esposti a valori superiori a 65 decibel durante il giorno, e circa 950 cittadini a valori superiori a 55 decibel durante la notte. Il traffico veicolare, in linea con i dati nazionali, è responsabile, per quasi il 99%, dell’esposizione della popolazione a decibel oltre la normale tollerabilità.

Le reazioni

I residenti di corso America non erano a conoscenza della novità: «In questa strada le auto sfrecciano a velocità talvolta eccessive - ha commentato Andrea Lecca, 52 anni - e quindi fanno abbastanza rumore, oltre che creare pericolo per i passanti. I fondi ci sono e vanno utilizzati». Michele Assante, 79 anni, si domanda: «Non sarà un modo per disincentivare ulteriormente l’uso delle macchine? Non sono sufficienti le piste ciclabili?». Roberto Cuncu, 56 anni, investirebbe i soldi diversamente: «Perché non abbellire la strada con gli alberi? Portano fresco, incentivano l’uso della bicicletta e assorbono i rumori naturalmente».

Perplessi alcuni commercianti: «Nuovi lavori in questa strada mi spaventano - ha detto il panettiere 62enne Giampaolo Piscedda - perché ci taglierebbero definitivamente le gambe». Sulla stessa linea il fruttivendolo Fabio Orgiana, 43 anni: «La zona è prettamente residenziale e il traffico è diminuito soprattutto da quando non c’è più il mercato del venerdì. Siamo circa 30 esercenti in tutta la via e l’assenza di parcheggi è la priorità, non l’asfalto». Vedono tutti positivamente, invece, l’installazione dei dossi pedonali e la possibile diminuzione dei limiti di velocità.

