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Selargius.
10 giugno 2026 alle 00:31

Mezzo milione per la palestra di Su Planu 

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Mezzo milione per il restyling della palestra scolastica di via Ariosto, a Su Planu. Una manutenzione concentrata nel campo da basket e pallavolo. Per ora c’è l’ok della Giunta di Selargius al progetto di fattibilità tecnico economica, prossimo step la progettazione esecutiva e il via ai lavori finanziati con fondi comunali.

Gli interventi previsti nel documento approvato dall’esecutivo di piazza Cellarium riguardano «il rifacimento integrale della pavimentazione sportiva e del sottofondo della palestra scolastica, compresa la tracciatura dei campi da pallacanestro e da pallavolo; la fornitura e posa in opera di un rivestimento antitrauma nelle pareti di fondo campo. Ma anche nuovi pali e rete per il campo interno alla palestra.

Il finanziamento, che sfiora i 500mila euro, non consente però «di realizzare gli interventi necessari per eliminare tutte le carenze riscontrate», viene spiegato nella delibera. Dal risanamento delle pareti interne, dalla sostituzione degli infissi alla riqualificazione del campo da pallacanestro all’aperto, e rifacimento della recinzione perimetrale del complesso scolastico. Da qui la decisione - come indicato dai tecnici dell’amministrazione, di procedere «con la sostituzione della pavimentazione della palestra con il parquet, al fine di ottenere il parere positivo da parte del Coni, per la pratica agonistica a livello nazionale, e la successiva omologazione per le federazioni della pallacanestro e della pallavolo».

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