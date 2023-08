Mezzo milione per il restyling di S’Isca  

«Quasi mezzo milione per il parco comunale S'Isca e a settembre l'inaugurazione della palestra all'aperto». A raccontarlo è il sindaco Massimo Pinna che spiega i piani dell'amministrazione a proposito dello spazio verde del paese e sul suo imminente rinnovo. Tanti i lavori in programma, oltre quelli già partiti, dalle strutture igieniche alle migliorie degli impianti, passando per la piantumazioni di nuovi arbusti e attività ricreative. «I progetti fanno tutti parte del piano di valorizzazione del parco S'Isca (o Is Arenas) per i suoi fruitori», dichiara Pinna, «e non riguardano solo i cittadini che vogliono farsi una passeggiata ma anche i tanti sportivi.

Lo spazio

Il parco è la sede di diverse attività: c'è un campo da rugby e uno da tennis, oltre che una palestra con calcetto e basket e un chiosco gestito da alcuni ragazzi sorresi. Inoltre, a pochi metri, c'è anche un'area cani». Il finanziamento di cui parla il sindaco ammonta a 450 mila euro ed è stato ottenuto con l'Unione dei comuni del basso Campidano.

L’apertura

Intanto, però, i soldi e gli investimenti sul parco sono già partiti, grazie ad altre fonti di finanziamento. «I lavori per la palestra all'aperto vanno avanti e vogliamo inaugurare a settembre», precisa. «Entro fine settembre vorremmo fosse già attiva e quindi disponibile. Attualmente è già stata montata la platea. E questi sono altri venticinquemila euro per aumentare l'offerta del parco. Teniamo molto a quest'area e alla fine delle operazioni i cittadini troveranno più panchine, più cestini e un'illuminazione migliore. E ancora, abbiamo appena ultimato le operazioni sui servizi igienici». Ulteriori interventi sono citati nel piano triennale delle opere pubbliche: in programma ci sarebbe un terzo campo da tennis. «Ancora presto per d ire con precisione come verranno spesi i 450 mila euro . Nei prossimi mesi approveremo il progetto definitivo esecutivo. Vorremmo si concludessero entro il 2023 in ogni caso» .

L’opposizione

Anche Efisio Pisano, dall'opposizione, parla di «buone notizie» sul fronte parco S'Isca, sottolineando i lavori sui bagni (anche per disabili), l'aggiunta di una altalena inclusiva e la fornitura di altri dieci lecci da piantare, senza negare dubbi sui costi secondo lui alti (circa 80mila euro). Il consigliere si rivolge al sindaco: «Il Comune partecipa al bando per i parchi pubblici della Regione?». E Pinna risponde: «La domanda è partita. Ora si tratta di attendere il risultato, ma per ora abbiamo anche altri fondi e i risultati non tarderanno ad arrivare. Lo facciamo per i cittadini».

