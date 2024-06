Mezzo milione per il Poliambulatorio 

«I lavori di riqualificazione del Poliambulatorio partiranno entro la fine di quest’anno». Il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, conferma quanto anticipato nei giorni scorsi sulla sua pagina facebook. Una rassicurazione che spazza via i timori di un nuovo forte ritardo nell’iter amministrativo causato dalla revoca dell’incarico di progettazione a un pool di professionisti. «Si tratta di un atto dovuto – spiega Piras – contiamo di affidare il nuovo incarico entro agosto e di fare l’appalto entro settembre. Poi finalmente i lavori potranno partire».

Altri fondi

I tempi, dunque, dovrebbero essere rispettati: il Comune nei giorni scorsi ha dovuto annullare l’aggiudicazione della progettazione esecutiva affidata nei mesi scorsi a un’associazione temporanea di professionisti. Passaggio obbligato dopo l’erogazione da parte della Regione di un ulteriore finanziamento di mezzo milione di euro per la riqualificazione della struttura (aveva a disposizione già 700mila euro). In questi casi la legge non consente di modificare o adeguare l’incarico imponendo all’ente di rifare la gara. Uno stop che però allungherà di soli due mesi il cronoprogramma definito a marzo dal Consiglio comunale.

«Nessun problema – assicura Piras – il nostro obiettivo di aprire i cantieri entro dicembre sarà raggiunto». Nei giorni scorsi, il Comune ha approvato il nuovo schema di convenzione con la Asl 8 di Cagliari. Provvedimento con il quale l’azienda sanitaria delega il Comune alla realizzazione dell’opera, ritenuta da tutti fondamentale per poter garantire servizi efficienti a tutto il territorio del Parteolla.

Lo stabile

Il Poliambulatorio, costruito negli anni ‘60 ed ex sede del Municipio, versa oggi in condizioni di forte degrado con inevitabili ripercussioni negative sulla qualità dei servizi sanitari. In questi ultimi anni, complice la pandemia da Covid 19, si è notevolmente ridotto il numero delle prestazioni specialistiche erogate negli ambulatori: molti residenti sono costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche o private.

Il progetto di riqualificazione darà al territorio un presidio moderno ed efficiente in grado di coprire le richieste di un bacino di utenza di 18mila abitanti. Per la riqualificazione del poliambulatorio, il Comune ha a disposizione un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro ottenuto in diverse tranche: l’ultimo da 500mila euro va ad aggiungersi ai 695mila degli anni scorsi. Soldi sufficienti per realizzare un’opera che Dolianova aspetta dal 2019 quando il progetto ottenne il primo via libera dalla Regione.