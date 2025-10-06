Mezzo milione per il “PalaVienna” 

Ora c’è la certezza del finanziamento regionale: mezzo milione stanziato - tra le risorse del maxi fondo dedicato alla riqualificazione degli impianti sportivi nell’Isola - per completare il restyling del palazzetto del basket di via Vienna, a Selargius, la palestra del polo sportivo Generale Porcu dove già ci sono cantieri in corso e altri in arrivo. Il finanziamento stavolta è concentrato sul PalaVienna, il campo al coperto per la pallacanestro: dopo il nuovo parquet, completato di recente, ora si punta sul completamento della riqualificazione e la messa norma di tutto l’impianto sportivo, compresi spogliatoi, servizi igienici e segreteria. Nel progetto rientra anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento. La Regione ha ufficializzato il finanziamento di mezzo milione, il resto - 350mila euro - li metterà il Comune. Il progetto preliminare c’è già, in attesa dell’esecutivo e dell’affidamento dei lavori.