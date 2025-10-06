VaiOnline
Selargius.
07 ottobre 2025 alle 00:31

Mezzo milione per il “PalaVienna” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ora c’è la certezza del finanziamento regionale: mezzo milione stanziato - tra le risorse del maxi fondo dedicato alla riqualificazione degli impianti sportivi nell’Isola - per completare il restyling del palazzetto del basket di via Vienna, a Selargius, la palestra del polo sportivo Generale Porcu dove già ci sono cantieri in corso e altri in arrivo. Il finanziamento stavolta è concentrato sul PalaVienna, il campo al coperto per la pallacanestro: dopo il nuovo parquet, completato di recente, ora si punta sul completamento della riqualificazione e la messa norma di tutto l’impianto sportivo, compresi spogliatoi, servizi igienici e segreteria. Nel progetto rientra anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento. La Regione ha ufficializzato il finanziamento di mezzo milione, il resto - 350mila euro - li metterà il Comune. Il progetto preliminare c’è già, in attesa dell’esecutivo e dell’affidamento dei lavori.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu