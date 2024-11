Mezzo milione per il nuraghe  e l’area industriale di Bardella 

Tre finanziamenti per l’area industriale di Bardella, il miglioramento della viabilità rurale e la valorizzazione del complesso nuragico di Santu ‘Anni. Il Comune di Dolianova incassa 500mila euro dalla Regione con gli stanziamenti inseriti nella variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi.

«Grazie a queste nuove risorse riusciremo finalmente a dare avvio a tre interventi strategici - dice Ivan Piras nella sua doppia veste di sindaco di Dolianova e consigliere regionale di Forza Italia –, si tratta di tre progetti molto importanti per lo sviluppo della nostra comunità sui quali, lo scorso anno, non si è potuto far niente per mancanza di fondi».

La fetta più grossa del finanziamento regionale (290mila euro) sarà investita nel miglioramento della viabilità della zona industriale. Un intervento necessario per mettere in sicurezza un’area sempre più frequentata e stimolare l’insediamento di nuove realtà produttive. Invece 140mila euro saranno destinati alle strade di campagna. Risorse che rappresentano il triplo dei fondi messi a bilancio annualmente dal Comune per gli interventi di manutenzione della viabilità rurale. 70mila euro infine consentiranno di avviare il progetto di valorizzazione del sito archeologico Santu ‘Anni, un’area di grande interesse scientifico dove è presente un nuraghe quadrilobato che attende di essere riportato alla luce. Le risorse saranno utilizzate per recintare il sito e realizzare una cancellata all’ingresso. (c. z.)

