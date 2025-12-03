Mezzo milione per il nuraghe di Is Paras 

Grazie al progetto “Sardegna verso l’Unesco” arriva nelle casse del comune di Isili più di mezzo milione di euro per la valorizzazione del nuraghe Is Paras. «È un’opportunità unica per il nostro paese e per tutta la comunità», ha detto il sindaco Luca Pilia, «il nuraghe è un patrimonio straordinario che merita di essere conosciuto e apprezzato a livello globale. Con questo intervento, ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo di rendere la Sardegna una meta privilegiata per il turismo culturale e archeologico».

Il contributo regionale appena ottenuto dal Comune rientra fra gli interventi di supporto alla valorizzazione dei beni culturali e archeologici e rappresenta un passo fondamentale nel processo di promozione del patrimonio sardo a livello nazionale e internazionale, in vista di una possibile candidatura al patrimonio mondiale dell'Unesco.

I lavori

Il finanziamento permetterà di realizzare sicuramente il restauro e la conservazione di Is Paras che permetteranno di preservare la struttura originale e valorizzare gli aspetti architettonici più significativi del nuraghe. Inoltre verranno realizzati percorsi turistici per facilitare la visita e migliorare l'esperienza del visitatore, includendo segnali informativi e pannelli didattici che spieghino la storia e le peculiarità del sito. Si potrà dare vita ad un centro di accoglienza e informazione per i visitatori, che fornirà materiali didattici e guide specializzate per approfondire la conoscenza del patrimonio nuragico.

Il progetto prevede anche attività volte a rendere il sito, una delle mete del Trenino verde, parte di un circuito turistico sostenibile, integrato con altre aree archeologiche e culturali sarde.

Il Consorzio

«Questo investimento», ha detto Samuele Gaviano presidente del “Consorzio Turistico”, «permette di avviare un percorso strutturato di valorizzazione e fruizione del sito, inserendolo in una rete più ampia. Per il territorio significa nuove opportunità turistiche, maggiori flussi di visitatori interessati alla nostra storia millenaria, ma è anche occasione per trasformare un bene archeologico in un motore di sviluppo».

Il gioiello

Il nuraghe Is Paras è uno dei più importanti e meglio conservati siti archeologici della Sardegna, rappresenta un simbolo della storia millenaria della regione ma soprattutto è una risorsa strategica per il turismo e lo sviluppo locale. Infatti in diverse occasioni è stato teatro di manifestazioni culturali e di aggregazione suscitando un forte consenso da parte dei partecipanti. «Grazie ai prossimi lavori», ha aggiunto il sindaco “il comune di Isili avrà l’opportunità di realizzare interventi strutturali e di miglioramento del sito, con l’obiettivo di rendere l’area più accessibile, fruibile e visibile, ai visitatori locali e internazionali».

