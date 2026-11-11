Mezzo milione per il cimitero da ampliare 

Un contributo di mezzo milione di euro per ampliare il cimitero comunale di Burcei. Lo ha concesso l’assessorato regionale ai Lavori pubblici rispondendo alle richieste del Comune per porre momentaneamente fine a una situazione di totale emergenza per la carenza di loculi. La Giunta municipale ha subito approvato la variazione urgente di bilancio per dare avvio all’iter progettuale dell’opera e quindi per poter avviare i lavori.

Un problema vecchio di anni che spesso creava difficoltà anche a trovare uno spazio per le sepolture. Ora si è in attesa di approvare la variante al Piano urbanistico che permetterà di identificare l’area sulla quale realizzare il nuovo camposanto. Nell’attesa, l’unica soluzione immediata sarà ampliare parzialmente quello esistente con un progetto di sopraelevazione proprio per la mancanza di aree per nuovi spazi.

«È una situazione davvero difficile», dice il sindaco Marcello Malloru, «con pochi loculi ancora disponibili e la paura di dover seppellire fuori dal paese i nostri cari. Col nuovo finanziamento si potrà intervenire in tempi ristretti, puntando comunque sempre alla realizzazione di un nuovo cimitero. Gli uffici comunali, nonostante la grave carenza di organico, stanno garantendo un supporto straordinario a questa amministrazione, anche in situazioni di emergenza come questa. Il cimitero è il luogo della memoria e del rispetto. Prendersene cura significa prendersi cura delle nostre famiglie e della nostra storia». (ant. ser.)

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