SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Burcei
11 novembre 2026 alle 01:07

Mezzo milione per il cimitero da ampliare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un contributo di mezzo milione di euro per ampliare il cimitero comunale di Burcei. Lo ha concesso l’assessorato regionale ai Lavori pubblici rispondendo alle richieste del Comune per porre momentaneamente fine a una situazione di totale emergenza per la carenza di loculi. La Giunta municipale ha subito approvato la variazione urgente di bilancio per dare avvio all’iter progettuale dell’opera e quindi per poter avviare i lavori.

Un problema vecchio di anni che spesso creava difficoltà anche a trovare uno spazio per le sepolture. Ora si è in attesa di approvare la variante al Piano urbanistico che permetterà di identificare l’area sulla quale realizzare il nuovo camposanto. Nell’attesa, l’unica soluzione immediata sarà ampliare parzialmente quello esistente con un progetto di sopraelevazione proprio per la mancanza di aree per nuovi spazi.
«È una situazione davvero difficile», dice il sindaco Marcello Malloru, «con pochi loculi ancora disponibili e la paura di dover seppellire fuori dal paese i nostri cari. Col nuovo finanziamento si potrà intervenire in tempi ristretti, puntando comunque sempre alla realizzazione di un nuovo cimitero. Gli uffici comunali, nonostante la grave carenza di organico, stanno garantendo un supporto straordinario a questa amministrazione, anche in situazioni di emergenza come questa. Il cimitero è il luogo della memoria e del rispetto. Prendersene cura significa prendersi cura delle nostre famiglie e della nostra storia». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 