Mezzo milione per il castello 

Il Comune di Siliqua partecipa a un bando e ottiene un finanziamento di mezzo milione di euro da investire nel castello di Acquafredda. A fine dicembre è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da destinare a musei e luoghi della cultura pubblici. L’ottimo punteggio ottenuto dal Comune, il secondo migliore in Sardegna, ha permesso di accedere a un finanziamento di 499.400,00 euro, che verrà usato per il sito medievale.

Il progetto

i fondi ottenuti permetteranno un vasto programma d’interventi, tra cui l'accessibilità via web, la raggiungibilità e l'accesso ai percorsi e ai servizi fisici. In particolare la messa a punto del sito web, attraverso strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali. Necessaria anche la progettazione della segnaletica, in grado di identificare, accogliere e accompagnare il visitatore. Si interverrà nella sistemazione dei selciati della pavimentazione del parcheggio, dell’area ristoro e del centro servizi. Si è pensato al risparmio energetico, con luci a basso consumo per l’illuminazione della segnaletica, degli spazi per gli eventi e dei parcheggi. Nuovi arredi per conferenze ed eventi culturali, con pannelli con informazione grafica e sistemi tattili. Sarà realizzato un impianto di comunicazione grafica, che guidi i visitatori nelle varie aree e sale. Audioguide e formazione del personale, per l'acquisizione di competenze specifiche per la visita al sito di persone ipovedenti e non vedenti. Ci saranno installazioni multimediali e videogiochi didattici. Necessari anche nuovi allestimenti per le aree di sosta e relax, e la realizzazione di zone destinate ad attività di laboratorio e didattica. Infine l’attivazione del Piano di Sicurezza ed Emergenza, con nuove scelte progettuali e soluzioni per garantire la corretta accessibilità al sito.

Le reazioni

Una grande opportunità per il paese, spiega il vicesindaco Bachisio Bachis: «Questo finanziamento ci consente di fare un importante passo avanti nel processo di valorizzazione del nostro monumento più rappresentativo, che va assumendo un ruolo sempre più rilevante nei circuiti turistici e culturali della Sardegna».