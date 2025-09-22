Mezzo milione per i marciapiedi di via Carmine 

«Rifaremo i marciapiedi di via Carmine»: lo ha annunciato il sindaco di Assemini, Mario Puddu, parlando di un risultato ottenuto grazie a «tenacia e perseveranza». Con una nota del 18 settembre, l’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha comunicato al Comune l’assegnazione di un finanziamento da 500mila euro per riqualificare i marciapiedi della lunga arteria (quasi due chilometri), che dalla rotonda centrale conduce verso via Sulcitana in direzione Elmas. L’avvio del cantiere è previsto nel 2026.

I fondi

Un obiettivo inseguito dall’amministrazione sin dal suo insediamento nel giugno 2023. «Fra le tante emergenze quotidiane – ha spiegato Puddu – c’era la scadenza ravvicinata di un bando regionale per il quale abbiamo deciso di tentare la candidatura, pur con poche speranze». Dopo due anni di attesa, è arrivata la conferma: inizialmente il Municipio era risultato idoneo ma senza fondi; solo successivamente, grazie a risorse rimaste disponibili, il progetto è stato finanziato e inserito in graduatoria tramite la legge regionale 24/2025. Entro pochi giorni il Comune dovrà trasmettere la documentazione al Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale per passare alla fase del progetto esecutivo.

Come si procederà

«L’intervento – ha chiarito l’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli – si aggiunge al cantiere che partirà entro settembre, sempre in via Carmine, e al finanziamento da 450mila euro ottenuto a luglio dalla Città metropolitana per l’abbattimento del rumore in corso America. È inoltre in programma la manutenzione straordinaria dei marciapiedi intorno all’impianto sportivo di Santa Maria, con fondi regionali. A ciò – conclude Venturelli – affianchiamo quotidianamente, con cantieri comunali e risorse interne, piccole opere di manutenzione diffuse».

Le reazioni

Dal fronte politico non sono mancate osservazioni. «Condivido il rifacimento di via Carmine – ha dichiarato il consigliere di opposizione Ignazio Pireddu – ma sarebbe necessario intervenire anche in altre zone dove persistono barriere architettoniche che penalizzano disabili, bambini, anziani e genitori con passeggini. Penso a via Coghe e via Asproni». Sulla stessa linea la consigliera Niside Muscas: «In via Carmine i marciapiedi almeno ci sono, mentre in altre strade mancano del tutto».

L’auspicio è che questo rappresenti solo l’inizio di un percorso più ampio, capace di favorire i pedoni e ridisegnare nuovi spazi di sosta per i veicoli. (sa. sa.)

