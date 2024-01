Mezzo milione per gli impianti sportivi 

«Il centro sportivo polifunzionale di Santa Suja? Abbiamo ottenuto altri 250mila dalla Regione, più altri 280mila per il bocciodromo». Ad annunciarlo è il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu. Solo la fetta più importante del finanziamento di un milione ottenuto dal Comune per i lavori pubblici.

Il centro

Il sindaco Madeddu entra nel dettaglio dei fondi a disposizione per il centro polifunzionale: «Questi 250mila euro saranno usati per le operazioni di ristrutturazione degli spogliatoi a disposizione di chi utilizza il campo sportivo in erba e la pista di atletica. A questi si aggiungono altri 400mila euro, già ottenuti in passato dal Comune di San Sperate, che dovranno essere spesi per il rifacimento della pista di atletica».

Altre novità per l’impianto sportivo sono imminenti: presto verranno aperte le buste delle offerte per il project financing da 700mila euro che permetterò al vincitore di accaparrarsi (in gestione) il centro per vent’anni in cambio di un cospicuo investimenti che permetta di migliorare i servizi al cittadino e incrementare il valore dell’impianto.

Il bocciodromo

Discorso diverso per il bocciodromo, opera attesa dai tanti appassionati di questa disciplina sportiva a San Sperate. La vecchia sede, quella di via Risorgimento, dovrebbe essere dismessa al momento dell’apertura della nuova. L’ultimo finanziamento, da 280mila euro, servirà per completare la nuova struttura a pochi metri dal centro sportivo polivalente. «In questo modo - prosegue il sindaco Madeddu - il bocciodromo di nuova generazione sarà adeguato in modo che possa ospitare competizioni nazionali grazie alla realizzazione del terzo campo da gioco e degli spogliatoi», specifica il primo cittadino.

A settembre era stata l’assessora ai Lavori pubblici Ilaria Pili a spiegare (pungolata dalla minoranza) le motivazioni per cui il nuovo bocciodromo di Santa Suja ancora attende l’apertura: «Di fatto il bocciodromo è utilizzabile per gare a livello regionale con nullaosta rilasciato dalla federazione. Però prima di procedere con un bando di affidamento occorre pazientare ancora un attimo: esiste la possibilità di ottenere un finanziamento per aggiungere il terzo campo insieme agli spogliatoi, per adeguarla ai parametri a livello nazionale».

Ora i soldi sono arrivati e si attende l’annuncio per l’avvio dei lavori.

