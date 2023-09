Mezzo milione per asfaltare via del Minatore 

Da qualche anno è in condizioni pietose: avvallamenti, cedimenti e buche sono il biglietto da visita per chi entra in città. Ora con un finanziamento da 500 mila euro che il Comune viale del Minatore potrà essere riqualificato totalmente. «Avevamo partecipato a un progetto di riqualificazione prevedendo un cofinanziamento di 116 mila euro per il ripristino della pista ciclabile a fianco alla strada: ora possiamo brindare al mezzo milione concesso dalla Regione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu. Fra gara d’appalto e assegnazione, i lavori potrebbero iniziare fra due o tre mesi, ma alcuni tratti del viale sono così malconci e pericolosi che gli automobilisti chiedono una sistemazione anche provvisoria di un paio di punti. Sollecitazione che riguarda anche altri contesti per i quali, al momento, non sono previsti ingenti finanziamenti.

Domani invece ricominceranno i lavori di sistemazione stradale interrotti a maggio per consentire alle squadre di Enel e Abbanoa di compiere alcune lavorazioni. In totale verrà eseguita la bitumazione lungo cinque chilometri di strade: «In un anno e mezzo – conclude Mureddu – sono già stati reperiti e in gran parte investiti oltre un milione e 200.000 euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade».

