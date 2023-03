Mezzo milione in arrivo dal Pnrr per l’apertura dell’asilo nido 

Dopo 14 anni di attesa l’asilo nido di Sardara si appresta ad aprire le porte. La scuola di via Trento, ormai finita nell’elenco delle eterne incompiute della cittadina termale, è stata ammessa al finanziamento del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 515.000 euro. E il Comune si è dato subito da fare per riavviare il cantiere. In poco tempo è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato avviato l’iter per la gara di appalto.

«In questi casi – ricorda il sindaco, Giorgio Zucca – la fretta è d’obbligo, siamo fortemente in ritardo per completare un’opera di fondamentale importanza. Un servizio sempre più richiesto dai genitori, non solo residenti ma anche provenienti dai Comuni vicini della Marmilla. Sarebbe l’unico nel circondario, escludendo i grossi centri. Contiamo di far ripartire i lavori al massimo fra un mese. Poter accogliere i piccoli l’anno prossimo è il nostro obiettivo. Speriamo non si scontri con la burocrazia».

L’idea di convertire l’ex scuola materna di via Trento in una struttura per i piccoli da 0 a 3 anni è nata nel 2009. Nel frattempo sono stati spesi 300 mila euro di fondi pubblici, per la maggior parte della Regione. Finiti i soldi, chiuso il cantiere. A riaprirlo ci ha pensato il Pnrr. (s. r.)

