Mezzo milione di soldati ucraini morti 

Mosca. Quasi mezzo milione di soldati ucraini eliminati dall’inizio del conflitto e le truppe russe che mantengono «l’iniziativa lungo tutto la linea del fronte». Questa la fotografia della situazione sul terreno offerta dal ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, in una riunione dei vertici del dicastero. Ma il dato delle perdite di Kiev è impossibile da verificare, così come quelli forniti da Kiev sui soldati russi uccisi o feriti, trattandosi di segreti militari su cui entrambe le parti concentrano i loro sforzi propagandistici. Shoigu ha annunciato che la Russia «aumenterà l’intensità» dei suoi bombardamenti anche «sui depositi di armi provenienti dall’Occidente», dopo lo sblocco nel Congresso Usa del nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari.

In seguito a un colloquio telefonico con Joe Biden, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver avuto dal capo della Casa Bianca l’assicurazione che tra le armi che verranno consegnate a Kiev figurano i missili balistici Atacms, con una gittata fino a 300 chilometri. E la Gran Bretagna ha annunciato il maggiore pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, che comprende fondi per 500 milioni di sterline (580 milioni di euro) e forniture di armamenti, tra cui 1.600 missili e quattro milioni di munizioni. Resta un problema per gli ucraini: la carenza di uomini, mentre le forze russe avanzano nel Donbass.

