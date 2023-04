Mezzo milione dal Pnrr, la scuola è nel futuro 

Progetti già tutti approvati e in via di realizzazione. Così l’istituto Zappa Pitagora diventerà più interessante per i ragazzi e risponderà alle necessità di una generazione fortemente digitalizzata. Grazie a questi investimenti la scuola potrà dotarsi di ambienti tecnologici, attrezzati con supporti all’avanguardia, inoltre potranno usufruire di spazi dove potranno simulare lavori, esperimenti e altro.

Per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento saranno investiti 150 mila euro; per la creazione di laboratori relativi alle professioni del futuro saranno utilizzati 140 mila euro. Un altro progetto riguarda la lotta alla dispersione scolastica (160 mila euro). Inoltre verranno utilizzati 7 mila euro per il rinnovo del sito istituzionale e altrettanti per i servizi digitali della scuola.

Mezzo milione di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza all’istituto scolastico Zappa-Pitagora di Isili. Un investimento per diversi progetti: la scuola vuole innovarsi e proiettarsi nel futuro.

Digitale

Dispersione

Un’attenzione particolare è stata però riservata alla dispersione scolastica, una piaga che colpisce in maniera preoccupante il territorio e per la quale la scuola sta cercando di impegnarsi perché ci sia una inversione di rotta. Ai ragazzi più fragili e a quelli che hanno già lasciato la scuola saranno proposte attività per piccoli gruppi. Gli interventi sono di tipo didattico, come l’orientamento e il potenziamento delle competenze di base, alcuni coinvolgeranno persino le famiglie con percorsi formativi e laboratoriali. Anche lo sport avrà un ruolo di rilievo in questa iniziativa per poter avvicinare sempre di più la scuola ai ragazzi.

«Inoltre abbiamo inserito nel progetto», hanno detto i responsabili dei gruppi di lavoro, «alcuni partner non onerosi come i Comuni di Isili e Genoni con le biblioteche comunali e l’Unitre».

Altri fondi

Ma questi non sono i soli finanziamenti che la scuola riceverà. Lo Zappa Pitagora potrà beneficiare di un milione e 180 mila euro da parte della Provincia del sud Sardegna per la messa a norma dell’edificio. Altri 250 mila euro sono stati stanziati dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo per la realizzazione di altre cinque aule così da permettere che tutte le classi della scuola superiore (Liceo e Ragioneria), siano finalmente all’interno di un unico edificio.

«Con tutti questi interventi», ha detto il dirigente scolastico Marco Saba, «la scuola sarà in condizione di stare al passo con i tempi».

