Mezzo milione con la vendita di tre terreni 

Il Comune fa cassa con le alienazioni. Sono stati aggiudicati per 510mila euro i tre terreni edificabili messi all’asta lo scorso primo febbraio in via de Pescatori, a Torregrande. Complessivamente sono sei le offerte pervenute negli uffici comunali: il primo lotto, 165 metri quadri di superficie, partendo da una base di 99mila euro è stato assegnato ad un privato a 140mila 500 euro. Lo stesso acquirente si è aggiudicato anche il lotto 36, 269 metri quadri di estensione battuti a 193mila 680 euro a fronte dei 161mila 400 di base di partenza. Il terzo immobile, con una superficie catastale di 288 metri quadrati, è stato venduto alla società Baby Company srl a 175mila 500 euro contro i 172mila 800 fissati a base d’asta.

La vendita dei terreni, inseriti dalla giunta guidata da Massimiliano Sanna nel Piano delle alienazioni, si è resa possibile grazie al superamento dell’annoso problema degli usi civici: lo scorso settembre, con la firma della determina da parte del direttore generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura, erano stati sgravati dai vincoli circa 300 fabbricati nell’area compresa tra la torre spagnola e il porticciolo turistico. ( m.g. )

