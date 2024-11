Mezzo milione al Gratta e vinci 

Cinquecentomila euro vinti spendendone 5. È successo ieri, nel Tabacchi di via Baldedda, grazie a un Gratta e Vinci fortunato della serie “Numerissimi”. «L’ha preso una signora poco dopo l’apertura, alle 8.30 - spiegano i titolari Patrizia Capitta e Fabio Tetti - è ritornata poco dopo, molto emozionata, chiedendoci conferma di aver visto bene». Comprensibile l’incredulità per un evento a dir poco raro e anche perché sembra che la signora, a sentire le descrizioni di chi l’ha vista, non pare sia stata favorita di solito dalla sorte. «Era una donna- ricorda Fabio- con evidenti difficoltà di salute. Siamo quindi felicissimi che i soldi arrivino a lei. Per una volta non piove sul bagnato. Speriamo che faccia buon uso di questo mezzo milione e risolva il maggior numero dei suoi problemi». L’unico fausto precedente dell’attività risale al 2020 ma, in quel caso, si trattava “soltanto” di 30mila euro.

I proprietari

«È una vittoria anche un po’ nostra- aggiunge Patrizia- e del quartiere di Monte Rosello, mai baciato dalla fortuna a questo livello, e un po’ dimenticato». I due, compagni anche nella vita, hanno rilevato l’attività nel 2019 e in questi giorni ricorre il quinto anniversario del locale. «Un ottimo modo per far festa- continua la titolare- anche perché ero triste per la recente perdita di mia nonna. Quando ho saputo della vincita mi è venuto da pensare che ci abbia aiutati». Mentre parlano è continuo il viavai di persone che acquistano i tagliandi della lotteria, messi in bella vista dietro il bancone. «I profili di chi li compra variano- raccontano Fabio e Patrizia- C’è chi sta bene dal punto di vista economico e tenta la vittoria e chi, invece, naviga in cattive acque e cerca un riscatto nella fortuna». La dea bendata è insomma tentata da tutti, e per le ragioni più diverse legate al quotidiano. Intanto la voce dei 500mila euro si è sparsa nel quartiere con velocità. «Un’amica mi ha chiesto se avevo vinto io - racconta una cliente - Le ho risposto che se fosse capitato a me sarei già sparita». Per Fabio e Patrizia, che in via Baldedda abitano da sempre, la donna non è della zona. «Ma non ci interessa. L’importante è che stavolta la Fortuna ci abbia visto bene».

