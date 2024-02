Mezzo miliardo di sanzioni Trump in crisi 

NEW YORK. L’impero di Donald Trump traballa dopo le sanzioni da oltre mezzo miliardo di dollari inflitte dalla magistratura di New York. Venerdì il giudice Arthur Engoron ha condannato l’ex presidente a pagare oltre 350 milioni, che secondo l’Attorney General Letitia James salgono a 463,9 una volta calcolati gli interessi: la cifra va oltre la liquidità conclamata da Trump e si somma agli 88,3 milioni dovuti alla scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione e abuso sessuale. Trump farà ricorso contro il verdetto di «un giudice corrotto» e ci potranno volere mesi o anni per chiudere la vicenda. Intanto però ha 30 giorni per saldare quanto imposto dallo stato di New York e i suoi fan hanno raccolto online poche decine di migliaia di dollari. In alternativa a pagare di tasca sua, Trump potrebbe cercare di ottenere un bond, la garanzia di una finanziaria che l’imprenditore alla fine sarà solvibile, ma potrebbe comportare alti interessi e la richiesta di liquidità o altri asset come collaterali.

