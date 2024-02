Mezzo, la mobilità diventa sostenibile 

Con il claim #mimettoinmezzo, hanno cominciato a circolare in città le prime biciclette inclusive, in pista per Mezzo (½), progetto per una mobilità presentato dal laboratorio Hub.mat di Olbia e con il Comune partner, finanziato dalla Fondazione con il sud per quasi 200mila euro, tra gli undici progetti selezionati in Italia e unico in Sardegna. Non solo a trenta chilometri orari che, due giorni fa, hanno fatto volare la città oltreoceano approdando sulle pagine del New York Times, Olbia cammina sempre più veloce verso la mobilità lenta. E non solo ‘dolce’ anche accessibile a tutti: a breve, le cargo bike per muoversi insieme a chi non può pedalare da solo e i tricicli progettati per essere guidati anche da chi ha una ridotta capacità motoria, acquistati da Hub.mat per dare gambe al progetto, saranno a disposizione di chiunque voglia provarli. È in arrivo la prima velostazione della città che, installata nella stazione ferroviaria, ospiterà il parco macchine di Mezzo (½) per (con)dividere le opportunità di mobilità attiva con le persone con disabilità e i loro caregiver. Nato nella scorsa primavera l'era di Mezzo (½) sbarca, adesso, tra le vie della città: per rispondere alle esigenze dei cittadini disabili, Mezzo è allo studio di una mappa per vivere in modo sostenibile le strade di Olbia. Per raggiungere uno degli obiettivi del progetto, di creare percorsi virtuosi di intermodalità tra tutti i mezzi di trasporto, compresi i bus urbani, Aspo, azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino, in collaborazione con Hub.mat e l'associazione Talamacà - tuttamialacittà di Sassari, sta valutando le soluzioni orientate a rendere più accessibili i tragitti tra la velostazione, in via Vittorio Veneto, con le fermate dei bus.

RIPRODUZIONE RISERVATA