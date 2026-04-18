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L’Isola
19 aprile 2026 alle 00:24

Mezzo in dono alle persone con disabilità 

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Una giornata intensa, ricca di emozioni difficili da esprimere. Un mezzo di trasprto da sei posti è a disposizione dell’associazione L’Isola, creatrice di un centro diurno che accoglie ragazzi e ragazze affetti da sindrome di Down e disabilità affini. Tutto è stato possibile grazie alla società Nuova mobilità sarda, che ha messo insieme 34 realtà imprenditoriali entusiaste di finanziare l’iniziativa. Il pulmino è stato consegnato giovedì scorso in una cerimonia semplice ma dalle intense emozioni, alla presenza dell’assessore comunale ai Servizi sociali Adriano Catte e della vice sindaco Natascia Demurtas.

«Imprenditori, autorità, amici vecchi e nuovi – scrive L’Isola nella sua pagina Facebook – sono venuti a festeggiare insieme a noi questo grande traguardo». Grazie a una rete di imprenditoria solidale l’associazione L’isola ha a disposizione un mezzo adatto «a spostarci insieme, che renderà possibili nuovi progetti, nuove idee e nuove sfide. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto di passare un paio d'ore insieme a noi, di condividere momenti emozionanti come quello della benedizione e di costruire con noi un futuro più accessibile e inclusivo».

Compiacimento è stato espresso anche da Roberto Porcheri, patron di Nuova mobilità sarda, per la «grande sensibilità mostrata dalla rete imprenditoriale».

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