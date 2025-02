Mezzo di trasporto utile per i laboratori 

Non poteva arrivare in un momento migliore il Fiat Doblò donato dal Comune alla parrocchia san Giovanni Battista di Siniscola. Due giorni fa la cerimonia di consegna al parroco don Antonello Tuvone del mezzo attrezzato per trasportare anche i disabili, acquistato grazie al contributo degli sponsor locali. «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto proposto da Mobilità sarda - dice la vicesindaco e assessora ai Servizi sociali, Angela Bulla - e la parrocchia che attraverso i gruppi di volontari si impegnerà per offrire alle persone che vivono una condizione di difficoltà un importante servizio gratuito di mobilità». Don Tuvone ha parlato delle iniziative che la parrocchia ha nel breve e lungo periodo.

«Stiamo per avviare insieme ai nostri volontari alcuni laboratori che si terranno nei locali della casa di riposo e destinati agli anziani ospiti nella struttura di via De Gasperi ma aperti anche agli esterni - ha spiegato il sacerdote -. Questo mezzo ha delle funzionalità specifiche proprio per consentire il trasporto degli stessi verso il laboratorio». (f. u.)

