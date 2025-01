Mezzo chilo di cocaina pura al 90 per cento: patteggia cinque anni  

Ha patteggiato cinque anni di reclusione davanti alla giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, per l’accusa di detenzione di oltre mezzo chilo di cocaina purissima. Francesco Curreli, 42 anni di Iglesias, ha chiuso ieri mattina il procedimento penale aperto dopo il suo arresto che risale all’estate scorsa. L’operazione era scattata a metà luglio, al termine di un’attività antidroga della Squadra Mobile della Questura. Gli investigatori – stando alle indiscrezioni trapelate il giorno dell’arresto – da diverso tempo avrebbero tenuto sotto controllo il sospettato, ipotizzando che potesse detenere delle sostanze stupefacenti. Dopo una perquisizioni domiciliare di iniziativa, la polizia aveva rinvenimento di oltre mezzo chilo di cocaina. Una parte dello stupefacente era già stato suddiviso in diverse dosi.

Difeso dall’avvocato Gianluca Aste, il 42enne si è così accordato con la Procura per patteggiare cinque anni di reclusione. Ieri mattina la giudice Anzani ha dato il via libera, leggendo la sentenza che chiude definitivamente il procedimento. Oltre alla droga, nell’abitazione erano stati trovati anche circa duemila euro in contanti.

Stando alle analisi commissionate dalla Procura subito dopo il blitz nell’abitazione, la cocaina rinvenuta (circa 550 grammi) era di ottima qualità, con una percentuale di purezza superiore al 90 per cento. Questo avrebbe consentito di “tagliarla” per aumentare il numero delle dosi e il profitto nel mercato dello spaccio.

