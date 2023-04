Mezzi storici in mostra per i 171 anni della Polizia 

Dai veicoli d’epoca a quelli attuali e all'avanguardia. La Polizia di Stato festeggia i suoi 171 anni e ieri mattina in piazza Roma ha messo in mostra i mezzi in dotazione ai vari reparti. Oggi invece a Terralba è in programma la seconda giornata di cerimonie che sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività degli ultimi dodici mesi nell’Oristanese.

Davanti alla torre in piazza Roma, grazie all’iniziativa del questore Giuseppe Giardina, i cittadini hanno potuto conoscere da vicino i mezzi utilizzati quotidianamente dalla squadra mobile, dalla scientifica, dalle volanti, dalla polstrada, dalla squadra navale e dal reparto volo. Tanti i curiosi che si sono soffermati a osservare i mezzi, particolare interesse per le moto d’acqua, le moto della Stradale, i mezzi della Scientifica ma soprattutto i cani antidroga.

Il questore Giardina ha voluto ricordare anche sei agenti della Polizia deceduti durante operazioni di servizio: sono stati deposti mazzi di fiori nei cimiteri di Mogoro, Sini, Sedilo, Arborea, Santa Giusta e Oristano dove sono sepolti rispettivamente Vincenzo Marongiu, Salvatore Porceddu, Isidoro Mongili, Fabrizio Mattiuzzo, Salvatore Tinchi e Paolo Savanelli. ( v.p. )

