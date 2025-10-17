VaiOnline
Assemini.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Mezzi pesanti sul Ponti Nou: divieto ignorato 

Un camionista: «Colleghi incoscienti». Il comandante: «Sanzioni pesanti» 

Vige un divieto per gli autocarri che si immettono sul “Ponti Nou”, il ponte “cartolina” della lista elettorale “Mario Puddu sindaco”: i mezzi sopra le 3,5 tonnellate non vi possono transitare. Non per chissà quale astrusa motivazione, ma per evidenti questioni di sicurezza e staticità. Eppure non mancano i furbetti della patente C che, per risparmiare qualche chilometro, ignorano la disposizione e lo percorrono incuranti della segnaletica fatiscente (presente solamente in uscita da Assemini) e dell’asfalto che, stagione dopo stagione, si abbassa di qualche centimetro, formando dossi poco visibili e potenzialmente pericolosi.

Cosa si rischia

Il Codice della strada non lascia spazio all’interpretazione: «Le conseguenze per chi non rispetta un divieto di transito per peso e sagoma – spiega il comandante della Polizia locale Danilo Piras – sono di tipo pecuniario, con una sanzione che arriva fino a 1.600 euro, e accessorio, come la temporanea sospensione della patente e, nei casi più gravi, il fermo amministrativo del veicolo».

C’è poi qualcosa che va al di là del rispetto delle norme: il buon senso. «Il ponte è da tempo in pericolo di crollo, se poi ci si mettono i colleghi che ignorano i divieti, si rischia davvero una disgrazia», segnala Nicola Manunza, 41 anni: non un automobilista qualsiasi ma un camionista. Il suo intento non è far passare guai ai colleghi indisciplinati, piuttosto metterli in guardia: «I limiti di peso e sagoma non vanno ignorati».

L’infrastruttura

L’ultrasettantenne “Ponti Nou”, lungo 650 metri, è attraversato da via Coghe, sovrasta i rii Cixerri e Mannu e collega il centro urbano con la strada Provinciale 2, risultando un’arteria strategica per raggiungere la zona industriale di Macchiareddu, i limitrofi paesi di Uta e Capoterra nonché le località balneari. Percorso quotidianamente da centinaia di automobilisti, versa in uno stato di forte degrado in progressivo peggioramento: buche, dossi, mancanza di illuminazione e segnaletica ne rendono il transito pericoloso e la vista indecorosa.

Le ultime prove di carico, statiche e dinamiche erano state eseguite nel gennaio 2020 e avevano evidenziato l’assenza del rischio di cedimento strutturale. Tuttavia l’argomento “Ponti Nou” è più volte approdato in Consiglio comunale: «È l’emblema dell’immobilismo di questa amministrazione», sostiene il consigliere di opposizione Sandro Sanna. «Da due anni – aggiunge – facciamo interrogazioni per capire quali interventi di riparazione ordinaria e straordinaria siano in programma. A oggi? Non è cambiato nulla e non c’è nessuna novità in vista».

Messa in sicurezza

Lo scorso gennaio il Comune, che ha competenze sul ponte mentre Regione e Città metropolitana ne hanno di specifiche lungo gli argini dei fiumi, aveva ricevuto un finanziamento ministeriale di 240mila euro a copertura delle spese di progettazione degli interventi di messa in sicurezza: «Rispondendo all’avviso pubblico di finanziamenti per messa in sicurezza di ponti e viadotti – fa sapere l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni –abbiamo presentato all’assessorato Lavori pubblici della Regione una richiesta di finanziamento per progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e riqualificazione dei ponti sul Flumini Mannu e Cixerri. A fronte di un finanziamento auspicato della Regione di un milione di euro, il Comune si impegna a cofinanziare l’opera per un milione e mezzo».

