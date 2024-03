«Mezzi pesanti, manovre folli in paese» 

Troppi conducenti di mezzi pesanti eludono le nuove disposizioni dell’Anas e per raggiungere Serramanna attraversano il centro abitato di Nuraminis: lo denuncia con preoccupazione il sindaco Stefano Anni. «È un costante viavai di mezzi che scelgono la vecchia complanare ed entrano nel paese, mettendo così a rischio la viabilità del centro abitato», accusa, puntando il dito contro i camionisti che, anziché percorrere il tratto della 131 riaperto pochi giorni fa, arrivare a Serrenti e fare inversione, oppure utilizzare l’incrocio a raso con la Sp 33, per evitare code e rallentamenti della Statale svoltano nella complanare fino a Nuraminis, percorrono via Nazionale fino via Villasor che imboccano contromano perché gli spazi di manovra sono troppo ristretti. È la manovra effettuata ieri da un tir a una velocità eccessiva.

La violazione delle disposizioni ha spinto Anni a chiedere alla Polizia stradale una sorveglianza straordinaria nell’accesso della complanare per il rispetto delle limitazioni di portata sui mezzi pesanti che attraversano il centro abitato e ad annunciare che «qualora non venissero attuate tempestivamente delle iniziative», emetterà una «ordinanza a tutela della pubblica sicurezza sulle le strade comunali collegate alle aree di cantiere con prescrizione sui limiti di portata e chiusura degli accessi alle aree di cantiere dei lavori di ammodernamento della Statale 131 gravanti sulle strade urbane».

