Mezzi militari tedeschi  parcheggiati in spiaggia 

«Si sottolinea la straordinaria opportunità rappresentata da queste attività internazionali, con la possibilità che il personale forestiero, dopo aver visitato i nostri territori, possa poi ritornare sull’Isola per motivi di piacere».

La dichiarazione era del generale Stefano Scanu, in qualità di presidente del Comipa (Comitato misto-paritetico sulle servitù militari), pronunciata durante la presentazione del calendario delle gigantesche esercitazioni militari in corso in queste settimane nei poligoni della Sardegna.

Alcuni soldati tedeschi lo hanno preso in parola: presa una pausa dalle grandi manovre a Teulada (della Nato e della Difesa), hanno deciso di godere del sole sulla spiaggia di Chia. Senza troppo stancarsi: i loro mezzi erano parcheggiati sulla spiaggia, a pochi centimetri dalle dune coperte dal ginepro. Sulla sabbia, i segni degli pneumatici per le manovre. In barba alle severe norme di tutela dell’ambiente.

